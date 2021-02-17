AK Parti Yozgat İl Başkanı Başer'de AA'ya ziyaret

AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) bürosunu ziyaret etti.

Ziyarette Başer, AK Parti'nin il genelinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başer, 13 Ocak'ta yapılan kongrenin ardından ilçe ziyaretlerine başladıklarını belirterek, "Ziyaretlerimizde ilçe başkanlarımızdan yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alıyoruz. AK Parti hükümetlerimizin 2002'den beri bütün ilçelerimizde çok büyük hizmetleri oldu. Biz bu hizmetleri halkımıza anlatıyoruz. 2002 yılından bugüne yapılan AK Parti yatırımlarının listesini çıkartıp broşür halinde yönetimimize ve vatandaşımıza dağıtacağız." dedi.

AK Parti'nin Yozgat'a üniversite, şehir hastanesi, hızlı tren, havaalanı gibi çok önemli yatırmalar yaptığını ve yapmaya da devam ettiğini aktaran Başer, "Diyanet Eğitim Merkezi, Adalet Eğitim Merkezi, Adli Tıp, Türkiye'de az sayıda ilde olan yatırımlardır. Hızlı trende test sürüşleri devam ediyor. İnşallah en kısa sürede yolcu seferlerine başlayacaktır." diye konuştu.

Başer, gönül projelerine ağırlık verdiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Daha önce partimize gönül vermiş ama bazı nedenlerden dolayı gönül kırgınlığı olmuş o arkadaşlarımızı davet ediyoruz. 2002'den itibaren partimizin her kademesinde görev yapmış o arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz, gönüllerini alıyoruz. Bilik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. Toplantılarımızı pandemi nedeniyle kısıtlı tutmamıza rağmen büyük teveccüh görüyoruz. Sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ediyoruz, sorunlarını dinleyip, ilimize ne gibi katkılar sağlanacağı konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntı yaşandığını anlatan Başer, "Hükümetimiz de bu konuda her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam ediyoruz, valiliğimiz, belediyemiz vatandaşımıza büyük katkılar sunuyor. Aşılar devam ediyor, önceden insanlarımız ilaç bulmakta sıkıntı yaşarken şimdi sağlık görevlilerimiz köylere gidip aşılama yapıyor, köylerde sağlık hizmeti sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul