Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır." dedi.

Erdoğan, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yozgat 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, devletin artık fabrika yapmadığını, sadece yapılan yatırımlara destek verdiğini belirtti.

Yozgat'ın ihtiyacı olan desteğin öncelikle Yozgatlılar tarafından sağlanması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcı diğer pek çok faktörün yanı sıra gittiği yerde oranın insanı tarafından kendisine ne derece sahip çıkıldığına ne derece önem verildiğine de bakar. Yozgat'ın çok yakından bildiğim misafirperverliğini, insanlığını, gönül zenginliliğini kendilerine hissettirdiğiniz de inanın bana yatırımcılar bu şehre meftun olacaklardır. Bu şehre yapılan her hizmet beni, tıpkı şahsıma yapılmış gibi sevindirir, heyecanlandırır, gururlandırır." diye konuştu.

Yozgat'ın bir an önce eski dönemlerin mirası bıkkınlık, yılgınlık, yorgunluk psikolojisinden çıkıp, yeni bir atılım içine girmesini beklediğini belirten Erdoğan, şikayet eden değil, proje üreten Yozgat'ın inşa edildiği gün, tüm meselelerin çözüm yoluna gireceğini bildirdi.

Türkiye için projeler üretilmesi gereken yeni bir döneme girildiğine, 2019'un AK Parti ve Türkiye için önemli bir kavşak olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz dört yılda üst üste yaşanan sosyal, siyasi, ekonomik ve diplomatik saldırıları hamdolsun büyük ölçüde boşa çıkardık. Bu süreçte her ne kadar yatırımlarımızdan, projelerimizden taviz vermemiş olsak da daha çok mevcutları bitirmeye odaklanma durumunda kaldık. Şimdi yeni projeler üretme, yeni yatırımlara yönelme, bunun için yeni kaynaklar bulma dönemidir. İşte 2019 bu yeni dönemin başlangıç çizgisidir. AK Parti olarak önümüzdeki seçimlere her zamankinden daha büyük bir şevkle, daha büyük bir azimle sarılmak durumundayız. Gücümüzün kaynağı her zamanki gibi milletimizdir. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el, girmedik gönül bırakmayacağız."

"Gönül isterdi ki..."

Erdoğan, 2019 seçimlerinin ardından cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçeceğini anımsatarak, "Yeni sistemin önemini bizim kadar rakiplerimiz de görüyor, biliyor. Aynı şekilde dış güçler de bu meselenin çok iyi farkında." dedi.

Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ile Meclis, yani yürütme ile yasama tamamen ayrıldığı için, ittifaklara, ortak aday göstermeye uygun bir zeminin ortaya çıktığını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdiden 2019'un safları belli olmaya başladı. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için şahsımızı destekleme kararını ilan etmiş olmasından büyük bir memnuniyet duydum. Bu, önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacak nice oyunları, kurulacak nice tezgahları şimdiden bozan, fevkalade dirayetli bir karardır. Eskiden beri pek çok kritik dönemde desteğini gördüğümüz, özellikle de 15 Temmuz'dan beri sergilediği dik duruşuyla takdirle takip ettiğimiz Sayın Bahçeli'ye bu vesileyle şahsım, partim, milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii gönül isterdi ki bu yerli ve milli duruşa ana muhalefet partisi de katılsın. Ancak ana muhalefet partisi yerli ve milli duruştan pek anlamadığı için böyle bir şeyin içinde yer alması mümkün değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ağustos'ta başlayan bu sürecin güçlenerek bugüne geldiğini ve daha da güçlenerek yola devam edeceğini vurgulayarak, CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda dikkat ederseniz Anayasa Mahkemesi işine gelmeyen bir karar verdiğinde, oraya herhangi bir savcı işine gelmeyen bir iddianame hazırladığında, ona herhangi bir hakim işine gelmeyen bir karar verdiğinde hep ona saldırır. Çünkü bu zatın derdi adaleti savunmak veya herhangi bir hak, hukuk müdafaası yapmak değildir. Tek derdi, ağa babalarının döneminde olduğu gibi devletin tüm imkanlarının kendi partilerinin emrine verilmemiş olmasıdır. Çünkü artık devletin tüm imkanların milletin emrindedir."

"Dert başka"

"Geçen gün baktım Nazi dönemine atıfta bulunuyor. Peki bu zat aynı dönemde tek parti CHP'sinin de Nazilerden aşağı kalmayacak işler yaptığını bilmiyor mu? Kendi partisinin yayın organının faşist İtalya'ya selam manşetlerini bilmiyor mu? Öz kardeşlerimizi Boraltan Köprüsü'nde düşmana teslim edip de gözlerimizin önünde hepsinin katledilmesine yol açtıklarını bilmiyor mu?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin ibadet ettiği camileri satışa çıkardıklarını bilmiyor mu? İnsanlarımızın yedikleri kuru ekmeği dahi karneyle almak zorunda bıraktıklarını bilmiyor mu? Şimdi Atatürkçü geçindikleri halde o dönemde paraların üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusunun resmini kaldırıp, kendi milli şeflerinin resmini koyduklarını bilmiyor mu? Geçmişteki tüm büyük siyasi ve ekonomik krizlerin müsebbibinin kendi iş bilmezlikleri ve hatta hıyanetleri olduğunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Dert başka. Onun tek derdi buralardan bir yol bulup, ülkede yeni bir gerginlik alanı oluşturmaktır. Yeni bir fitne kazanı kaynatmaktır. Kendi kayığına binen birilerini de yanına aldığı için bu aralar sesi biraz daha gür çıkıyor. Maalesef ana muhalefet partisinin ve ardından gidenlerin bu üslupları yüzünden ülkemizde hiçbir mesele kendi mecrasında tartışılamaz hale gelmiştir. Neyse ki biz onların bu halini deşifre ettiğimiz için kendi işimize bakıyoruz. Arada bir de mecburen iki kelamla bile olsa kendilerine cevap vermek durumunda kalıyoruz."

"Her zaman söylediğim gibi, 'Bizim için onun, bunun ne dediğinin bir önemi yok. Biz önce Rabbimiz ne der ona bakarız. Ardından da milletimiz ne der ona bakarız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İşte şair ne diyor, 'Şu yeryüzü er meydanı. Gönül sevmez her meydanı. Yüreksize yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı.' Gerisi lafu güzaftır. Ateş olsalar ne yazar, cürümleri kadar yer yakarlar. Fırat Kalkanı Harekatı'nda ne dedik, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Şimdi Afrin'de de aynı şeyi söylüyoruz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Zaten bunların Yozgat'ta karşılığı yok. İnşallah en kısa sürede ülkemizin diğer yerlerinde de silinip giderler de yerlerini şöyle ülkesi ve milleti için çalışan bir muhalefet anlayışı alır."

"Bizi bölemeyecekler"

Rabia işareti yaparak salondakilerle "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizi bölemeyecekler. 80 milyon tek millet. Bayrağımız şehidimizin kanı. 780 bin kilometre kareyle tek vatan ve Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Bütün bunlarla beraber ne yapacağız? Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Türkiye olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana herşey sizi hatırlatıyor, bana herşey Yozgat'ı hatırlatıyor." sözleriyle tamamladı.

Notlar

Kongre salonunda "Mazluma baba oldun, mağdura evlat, kalbini ferah tut, gönlünü rahat, Apo'cu, Fetö'cü haine inat, yine de Reis diyor Yozgat", "Reis kırmızı çizgimizdir, her şeyi affederiz, ihaneti asla" ile "Yiğitler diyarı şehit ocağı, bin yıldır sallanır İslam sancağı, ili, ilçesi, köyü, bucağı, sevdalıdır sana her ocağı" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Erdoğan konuşmasının ardından kongreye gelinlik ve damatlıklarıyla katılan Eda ve Hakan Korkmaz çiftini tebrik etti.

Kongreye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, milletvekilleri, belediye başkanları, BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de katıldı. ?

(Bitti)