AK Parti Yönetimi Gazetecilerle Buluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde AK Parti yönetimi gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ve genel merkez tarafından onaylanan yeni yönetim kurulu ilçedeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Halimoğlu, kahvaltıda gazetecilerle sohbet eti sorulan soruları cevapladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onanan, Side Turizm Alanı-Side 2 Nolu Turizm Merkezi sınırları içerisindeki Kızılağaç Bölgesi 2-3 ve 4. etaba ilişkin Çevre Düzeni Planı'nda Manavgat Yat Çekek yeri ve Yat Limanlarının yer almaması konusundaki soruya da Halimoğlu, konuyu yakından takip ettiklerini, Manavgat Yat Çekek yeri ve Yat Limanı konusunda gerekli revizyonun yapılacağına inandığını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA