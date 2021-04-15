AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi
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AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi

AK Parti yönetimi Başkan Kılınç ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Aklayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'yi makamında ağırladı.

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Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Aklayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'yi makamında ağırladı.

Adıyaman ile ilgili projelerin görüşüldüğü ziyarette, el birliğiyle Adıyaman'a hak ettiği hizmetleri getireceklerini söyledi. Ziyaret sonunda kısa bir bilgi değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'a hizmet etmekten büyük keyif duyduklarını dile getirerek, yaptıkları nazik ziyaretten dolayı AK Parti il yöneticilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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