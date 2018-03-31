AK Parti'yle Kadınların İş Gücüne Katılım Oranı İki Kat Arttı"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "AK Parti'yle Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 17-18'lerden yüzde 34'lere geldi. 15 yılda iki kat arttı ama daha gideceğimiz yüzde 34'lerden 65-70'lere kadar tam iki kat daha boşluk var. Kadınlarımızla yola çıktık, onlarla devam edeceğiz ve bu destanı yeniden yazacağız." dedi.

Zeybekci, partisinin il başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkezefendi 2. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrede özellikle bulunmak istediğini, kentteki bütün kazanımlarının beraber yola çıktıkları kadın kardeşlerinin olduğunu, yazdıkları destanın ilk paragraf ve mısralarının yine kadınların eseri olduğunu söyledi.

İşlerinin çok ve yollarının uzun olduğunu anlatan Zeybekci, şunları dile getirdi:

"Artık en zor olan geride kaldı. Ne mücadeleler verildi. Onların örneklerini gördük. Elhamdülillah, bütün dünya tarafından parmakla gösterilen bir ülkenin, siyasi hareketin başarmış olduğu sonuçları tüm dünyaya anlatıyoruz. Elhamdülillah, bugün Türkiye her şeyiyle destan yazıyor. Bırak öyle kitap atmaları, şunları bunları. 15 Temmuz işgal girişiminden sonraki pazartesi günü Türkiye dimdik ayaktaydı çünkü millet hizmetkarlarına, adamlarına ve evlatlarına inanıyor artık. Onlar ne derse desin, ne derlerse boş. Milletin bir inandığı Türkiye var artık."

Zeybekci, 7-8 kredi derecelendirme kuruluşunun geçen yıl bugünlerde Türkiye'nin 2017 büyüme oranıyla ilgili yüzde 2.3, 2.6 ve 2.9 olarak ağız birliği etmişcesine tahminde bulunduklarını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Bu milletin evlatları, sevdalıları ve AK Parti'nin hizmetkarları o gün şunu dedik: 'Türkiye, dünyadaki bütün büyümeleri zorlayacak ve yüzde 6 ve üzerinde büyüyecek.' diye kayıtlara geçti ve yıl ortasından itibaren de şunu söyledik 2017'de: 'Dünya rekoru kıracağız, dünyada bir numara olacağız.' dedik. Birileri bıyık kenarından güldüler. Her şeye rağmen bakın Türkiye, 18 aydan beri üst üste durmadan ihracatını ve büyümesini arttırıyor."



"Afrin'de ezanlar daha güzel okunuyor şimdi"

Zeybekci, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek, teröristlerin tırla, uçakla dağıtılan 3-5 bin silahı alamadan ve arkalarına bile bakmadan defolup gittiklerini söyledi.

Mehmetçik'in Afrin'de tarih yazdığına dikkati çeken Zeybekci, "Bakın, unutmayın Mehmetçik'imiz tarih yazıyor bugün. O topraklara 120 yıl sonra Mehmetçik bir daha girdi. Yine adalet, huzur ve refah götürdü. Ateist ve soysuzlara karşı ay yıldızlı bayrağımızı o topraklara yeniden, tekrar dikti oraya. Ezanlar daha güzel okunuyor şimdi oralarda." ifadelerini kullandı.

Afrin operasyonuna rağmen ekonominin etkilenmediğini vurgulayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, şöyle devam etti:

"Zerre miktarı bununla ilgili tereddüdü var mı Türkiye'nin? Destanlar yazmaya devam ediyor. Yeniden söylüyorum. Bakın, 2018 ile ilgili Türkiye yine onların tahminlerinin çok üzerinde dengeli, güvenli, öngörülebilir ve sürdürülebilir büyümesine, istihdama, ihracata devam edecek çünkü kadınlarımız geliyor artık iş gücünde. Türkiye'nin bugüne kadarki iş gücüne katılım oranında erkek nüfusta Avrupa Birliği'nin ortalamalarındayız. Avrupa'daki iş gücüne katılım oranında erkeklerin iş gücüne katılım oranları yüzde 72 seviyesinde.

AK Parti'yle Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 17-18'lerden yüzde 34'lere geldi. 15 yılda iki kat arttı ama daha gideceğimiz yüzde 34'lerden 65-70'lere kadar tam iki kat daha boşluk var. Erkeklerle gelebildiğimiz yer buraya kadar. Şimdi kadınlarımıza geldi sıra. Kadınlarımızla yola çıktık, onlarla devam edeceğiz ve bu destanı yeniden yazacağız."

Konuşmaların ardından kongrede yapılan seçimde Öznur Şen, yeni ilçe başkanı seçildi.

2. Kitap Fuarı'nın açılışını yaptı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha sonra beraberindeki heyetle Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Kitap Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Fuardaki stantları gezen Zeybekci, 2004 yılında belediye başkanı olduğu dönemde eksikliğini en çok hissettiği şeyin Denizli'yle ilgili kitap ve kahramanlar olduğunu söyledi.

Bilginin önemine değinen Zeybekci, "Eğer etkin bir devlet, söz söylediğinde sözü dinlenen bir devlet olmak istiyorsak bilgiyi üreten ülkelerden olacağız. Bilgiyi, teknolojiyi üreten yani insanların tüketim alışkanlıklarını belirleyen milletlerden olmak. Bilgide, teknolojide, ekonomide ve sanayide ve her alanda egemen olmak. Onun yolu da buradan geçiyor." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, daha sonra iş adamı Mustafa Kaynak'ın kızı Seçil'in Denizli Polisevinde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Bakan Zeybekci, Seçil ve Emre Doğan çiftine mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını geline verdi.