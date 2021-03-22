AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor
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AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor

22.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:38
AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor

AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı "Yaşlına Sahip Çık" projesiyle yaşlıların evlerine giderek onların temizliklerini yapıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

AK Parti Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı "Yaşlına Sahip Çık" projesiyle yaşlıların evlerine giderek onların temizliklerini yapıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle başlangıcı gerçekleştirilen "Yaşlına Sahip Çık" projesinde Yıldırımlı AK Kadınlarının ilk durağı Vatan Mahallesi'nde yaşayan Ünzile Şen'in evi oldu. Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler ve yöneticileri Ünzile Teyze'nin evini temizlediler, sobasını yaktılar, yemeğini yaptılar ve teyze ile hasbihal ederek birlikte güzel vakit geçirdiler. Yıldırım İlçe Kadın Kolları Başkanlığı, "Yaşlına Sahip Çık" projesi ile büyüklerin gönüllerini hoşnut ederek, günlerinin güzel geçmesi için yaşlılarla daha sık bir araya gelmeyi amaçlıyor. - BURSA

AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor
AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor
AK Parti Yıldırım yaşlılara sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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