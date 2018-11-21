AK Parti'yi İttifaka Zorlayan Anket! CHP ve İYİ Parti 26 Belediyeyi Kazanıyor

2019 Mart ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi Meclis'te grubu bulunana siyasi partilerin ittifaklı-ittifaksız durumlarda kazanacakları il ve ilçe sayıları üzerinde çalışma yapan Polimetre, AK Parti'nin seçimlere neden tek başına giremeyeceğine ilişkin çok konuşulacak bilgiler paylaştı.

PARTİLERİN KAZANACAKLARI İL VE İLÇE SAYILARI HESAPLANDI

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçim öncesinde Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ittifak- ittifaksız durumda kazanacakları il ve ilçe sayılarını hesaplayan Polimetre, iktidar partisi AK Parti'nin neden tek başına seçime giremeyeceğine ilişkin yeni bir çalışmasını da kamuoyu ile paylaştı.

CHP VE İYİ PARTİ İTTİFAKI 26 BELEDİYEYİ KAZANIYOR

Veri madenciliği yöntemiyle yapılan çalışmaya göre, AK Parti tek başına seçime girdiği takdirde, CHP + İYİ Parti'nin kuracakları ittifak İstanbul ve Ankara dahil yüzde 56.4 oranında seçmenin yaşadığı 26 belediyeyi kazanıyor. Buna göre HDP yüzde 7.4 oranında seçmenin yaşadığı 13, AK Parti yüzde 36.2 oranında seçmenin yaşadığı 42 il belediyesini kazanıyor.

AK PARTİ'NİN KAZANDIĞI İLÇE SAYISI DÜŞÜYOR

Tek başına seçim kararı AK Parti'de ilçe bazında kayıplara neden oluyor. Buna göre, 2019 yılında 2014 yılında 957 olan ilçe sayısının 972 olmasına karşılık, AK Parti'nin kazandığı ilçe sayısı 605'den 539'a iniyor.