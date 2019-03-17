AK Parti'yi Bir Arada Tutan Ana Tutkal Sahip Olduğu İddiadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Siyaset iddia işidir. AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal, ana yapıştırıcı AK Parti'nin sahip olduğu iddiadır." dedi.

Kurtulmuş, Altınordu ilçesindeki bir otelde partinin teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Ordu'da AK Parti teşkilatının tüm unsurlarıyla Türkiye'nin geleceği, bekası, istiklali ve istikbali için liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında çok sağlam bir şekilde durduğunu söyledi.

Hilmi Güler'i Büyükşehir Belediye Başkanı ve 19 ilçede de aday arkadaşlarını belediye başkanı seçerek yollarına devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, güçlü Türkiye olma istikametindeki kararlılıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Kurtulmuş, seçimlerde her yere ancak bir aday gösterilebildiğini ifade ederek, "Belediye başkanlıkları için çok sayıda aday adayı olan arkadaşlar var. Her bir adayımız kendisi belediye başkan adayıymış gibi çalışmaların içerisinde olmak durumunda. Belediye meclis üyelikleri bakımından da çok sayıda arkadaşımızın müracaatlarının olduğunu biliyorum ama nihayetinde sınırlı sayıda arkadaşlar listelere konulmak durumunda. Konulmayan arkadaşların siyasetteki gücü listede olan arkadaştan daha çok gayret etmesindedir." diye konuştu.

Sadece yollar, tüneller, havalimanları yapma düşüncesinde olmadıklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Amacımız Ordu'yu Karadeniz'in incisi bir kent haline getirebilmektir. Bunun için çalışacağız. Büyük projeler ortaya koyacağız. Bu projelerin gerçekleşmesi için şehir olarak arkasından koşacağız, kenetleneceğiz ve inşallah bugün olduğundan çok daha yüksek bir noktada büyük bir Ordu'yu oluşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, siyasetin iddia, irade ve ahlak işi olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun dışında yapılan siyaset ise suyun üstünde saman çöpü gibidir. Oradan oraya savrulur, bir sonuç alması mümkün değildir. Siyaset iddia işidir. AK Parti'yi bir arada tutan ana tutkal, ana yapıştırıcı AK Parti'nin sahip olduğu iddiadır. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi kurmak. İddiamız nedir? Kendi medeniyetimizi yeniden ihya ve inşa etmek. İddiamız nedir? Dünyadaki bütün mazlum milletlerin sözcüsü ve öncüsü olmak. İddiamız nedir? Güçlü Türkiye'yi kurarak onun üzerinden dünyanın bütün zalimlerine karşı durabilmektir. Bu iddialara sahip olmadığınız takdirde siyaset zor bir iş, vakit alıcı bir iş, hızla gelir geçer. Suyun üstünde saman çöpü gibi oradan oraya savrulur, hiç bir şekilde bu iddialarınızı gerçekleştirme imkanı bulamazsınız. Allah'a çok şükür bu iddiaya sahip olduğumuz için bugün Türkiye önemli bir mesafe almıştır."

"Yüksek dağların dumanı çok olur"

"Her göreve gelen, getirilen çekip gidiyor. Hayatta baki kalan var mı?" diye soran Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu dünya Sultan Süleyman'a bile kalmadı. İnsanların, siyasi hareketlerin önemi ve özelliği milletine adanmış olan bu iddialarını gerçekleştirmek için ortaya koydukları işlerdir, amellerdir. Onun için diyoruz ki hep beraber iddiamıza sahip çıkacağız. Güçlü bir Türkiye, yeni bir Türkiye, demokrasinin her bakımdan güçlendiği, ekonominin yükseldiği, Türkiye'de halkın refah ve huzur içerisinde yaşadığı, dünya mazlumlarının bekledikleri, ümitlerini karşılayabildiği, dünyanın zalimlerinin de Türkiye'ye bakarak hizaya girdiği bir iddianın sahibi olmak zorundayız. Çok şükür bu iddianın sahibiyiz. Bundan vazgeçerseniz, bu iddiadan bir şekilde geriye dönersek bütün belediye başkanlıkları, bütün milletvekilleri bizde olsa hiçbir anlamı yoktur."

Kurtulmuş, iddianın da tek başına yetmeyeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu iddianın gerektirdiği işleri de yapacaksınız. Ekonomide, teknolojide, akılı şehirler... İşte bütün bunları onun için yapıyoruz. Güçlü, büyük Türkiye'yi kurabilme iddiamızı gerçekleştirmek için yapıyoruz. Bunların hepsini yapacağız da iddia sahibi olanların başı beladan kurtulmaz. Türkiye iddia sahibi olduğu için bu kadar terör örgütlerinden bilmem kime kadar, sadece bugün değil. Dedelerimizin, atalarımızın neler çektiğini unutmayın. Ne işi vardı 72 düvelin Çanakkale'de? Turistik geziye mi geldiler? Çünkü iddia sahibi güçlü bir Osmanlı onların kimyasını bozuyor, onların da ayarlarını bozuyordu. Şimdi bugün de aynı şey. Yüksek dağların dumanı çok olur. Bu iddiaya sahip olduğumuz Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunu olarak yeniden güçlü bir Türkiye'yi kurma idealine sahip olduğumuz için sağdan soldan çekiştiriyorlar. İşte PKK'sından DEAŞ'ına kadar, PYD'sine kadar, FETÖ'süne kadar içeriden ve dışarıdan Türkiye'nin başına bela edilen unsurların esas hedefi iddia sahibi bir Türkiye'yi yıkmaktır."

İddia sahibi bir siyasi hareketin ikinci temel özelliğinin de "irade sahibi olması" olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Kim nereden saldırırsa saldırsın, vız gelir, tırıs gider. Kim nereden Türkiye'ye karşı haince bir plan içerisinde olursa olsun, onların bütün planlarını bozabilecek bir iradeye sahip olmak durumundayız. Allah'a çok şükür, bu hareket bu iradeye de sahip olduğunu ortaya koymuştur. Nerede koymuştur? Gezi Parkı eylemlerinde dik durarak, 17-25 Aralık'ta dik durarak, 15 Temmuz gecesi dik durarak Türkiye'yi 3-5 tane pasaklı terör örgütüne teslim etmeme iradesini ortaya koyarak. Bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Kurtulmuş, üçüncü özelliklerinin ahlak olduğunu vurgulayarak, "Ahlakı olmayan siyasetin gücü ne olursa olsun, ne halkın nezdinde, ne Hakk'ın nezdinde zerre miktarı itibarı olmaz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA