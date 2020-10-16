Mehmet Özhaseki Ağrı'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Özhaseki Ağrı'da

16.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 16.10.2020 15:28

Mehmet Özhaseki Ağrı'da Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Mehmet Özhaseki Ağrı'da

AĞRI - Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Ahmedi Hani Havalimanında Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ak Parti Ağrı İl Başkanı Av Abbas Aydın, Ağrı Belediyesi tarafından çocuklardan oluşturulan pandemi müfettişleri ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Ozhaseki, Ağrı programına ilk olarak Eleşkirt İlçesine geçerek başladı.

Eleşkirt'te ilçe belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz Parkı' nın açılışını Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve beraberindekilerle gerçekleştiren Özhaseki, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi yaşananları hatırlatarak, "Hiçbir zaman unutmak istemediğimiz ve her an hatırlatmaya da devam edeceğimiz 15 Temmuz ismini verdiğimiz bu parkın açılışının Eleşkirt'e ve Ağrı'ya hayırlı olmasını diliyorum." İfadelerine yer verdi.

Özhaseki daha sonra Ak Partiye katılan belediye meclis üyeleri için düzenlenen programa katıldı.

Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da
Mehmet Özhaseki Ağrı'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Sezen Aksu Çolpan İlhan
Spor Mert Günok Ozan Tufan Eddie Newton Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Dava Alman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Özhaseki Ağrı'da - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 15:38:51. #1.14#
title