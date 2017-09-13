AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması

Elazığ Belediyesinin, AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında üçüncülük ödülü aldığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti tarafından Ankara ATO Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 884 belediye başkanının katıldığı toplantıda Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Elazığ Belediyesi, kentin en önemli ekonomik değerleri arasında yer alan mermercilik sektöründe yetiştirilmek üzere girişimci adaylara yönelik düzenlenen Mermer Çağına Yeni Nesillerle Adım Atıyoruz Projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldü. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.



Yanılmaz, Türkiye genelinde yüzlerce proje arasından titiz bir çalışmanın sonucunda gelen ödülün kendileri için son derece mutluluk verici olduğunu belirtti.



Mermercilik sektörüne kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında ikisi engelli 30 girişimciye 6 ay süren kapsamlı eğitim verildiğini aktaran Yanılmaz, şunları kaydetti:



"Şehrimize değer katan projelere şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz. Kazandığımız ödüller, çalışmalarımızda bizleri bir adım daha öteye taşıyacaktır. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül almak bizler için apayrı bir gurur kaynağıdır."