AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, AK Parti Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında birincilik ödülü aldığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti tarafından Ankara ATO Congresium'da Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 884 belediye başkanının katıldığı toplantıda Yerel Yönetimler Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesiyle birincilik ödülüne layık görüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi.



Böylesine önemli bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden birincilik ödülü almaktan onur duyduğunu belirtti.



Erciyes'in sadece Kayseri'nin değil ülkenin bir değeri olduğunu aktaran Çelik, bu değeri en güzel şekilde değerlendirmek için yatırımlara devam ettiklerini kaydetti.



Dünyanın hiçbir yerinde bir yerel yönetimin böyle bir yatırımı olmadığını vurgulayan Çelik, Erciyes'in yerel yönetim tarafından yapılan en büyük yatırımlardan olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı birincilik ödülü için teşekkür eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:



"Projelerimizin takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi bizlere şevk veriyor. Birincilik ödülünü yerel yönetimlerin çalışmasını en iyi takdir edebilecek kişi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak ayrı bir gurur kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki çalışmaları AK Parti belediyeciliğinin ufku ve hedefi olmuştur. Bu hedef doğrultusunda yatırımlar yaparak şehrimize ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz."