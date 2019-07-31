AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

AK Parti tarafından düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" 2-4 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında düzenlenen toplantının, Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Toplantının 2-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını aktaran Beyazgül, şunları kaydetti:

"Toplantıda yerel yöneticilerimiz kendi bilgi ve birikimlerini aktaracaklar, istişareler olacak ve bakan yardımcılarıyla birlikte Şanlıurfa'mızın sorunları konuşulacak. Peygamberler şehri olarak bu toplantıda misafirperverliğimizi en güzel şekilde göstereceğiz. Bu toplantı sayesinde şehrimizin tarihi ve kültürel mekanları da daha çok tanıtılmış olacaktır. Ulusal medya düzeyinde tanıtımlar olacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle beraber Şanlıurfa daha çok merak edilen bir şehir haline gelmiştir. Toplantının Şanlıurfa'da yapılması da bu nedenle önemlidir. Toplantıya katılacak olan her katılımcı bir turizm elçisi olarak kendi memleketinde kentimizin tanıtımı konusunda önemli bir yere sahip olacaktır. Şanlıurfa için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA