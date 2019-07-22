Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 19-21 Temmuz tarihlerinde Erzurum'da gerçekleştiren "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın verimli geçtiğini belirtti.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ardından ilk bölge toplantılarını Erzurum'da yaptıklarını bildirdi.

İl, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat temsilcilerinin hem birbirleriyle tanışma hem de sorumlu oldukları bölgelerin sorunlarını ve beklentilerini dile getirme fırsatı bulduğunu kaydeden Asya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dönem için projelerimizi ve hedeflerimizi detayları ile anlattık. Merkezi hükümetin desteğiyle uygulamaya almayı planladığımız çalışmalarımıza öncelik verilmesini arz ettik. Özellikle Alparslan-2 Barajı'ndan temin edilecek içme suyu projesi, atık su arıtma tesisi projesi gibi şehrimizin gelişimine ivme kazandıracak çalışmalarımızın kısa sürede hayata geçirilmesi noktasında beklentilerimizi dile getirdik. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Geçen yıllarda yaptığımız gibi söz verdiğimiz hizmetleri bu dönemde de hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA