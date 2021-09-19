"AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı" Balıkesir'de devam ediyor

AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında, Edremit ilçesinde sürüyor.

İlçedeki bir otelde düzenlenen programın üçüncü ve son günü, "İstişare ve Müzakereler" oturumuyla başladı.

Basına kapalı devam eden Özhaseki başkanlığındaki oturumda, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin yer aldı.

Ayrıca Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova'dan 201 AK Parti'li belediye başkanı, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, büyükşehir meclis başkan vekilleri, il genel meclisi başkanları hazır bulundu.

Toplantı, değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erecek.