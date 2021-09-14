AK Parti bölge toplantıları Balıkesir'de başlayacak

Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları, 17 Eylül'de Balıkesir'de başlayacak. Toplantılarda belediye başkanları ile diğer katılımcılara çeşitli eğitimler verilmesi planlanıyor.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan toplantıların ilki bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak. Bu toplantıda Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 şehirden 201 belediye başkanı, Balıkesir'de bir araya gelecek. Ayrıca toplantılara bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından toplantılar, 15-17 Ekim tarihleri arasında Ordu'da, 22-24 Ekim tarihleri arasında Şırnak'ta, Kasım ayında ise Antalya'da yapılak.

Toplantılarda 31 Mart'tan sonra geçen 3 yılda AK Partili belediyelerin genel durumu ele alınacak. Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışı ile harmanlandığı vizyoner eğitim programı daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak olan dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek. İllerin kendine özel sorunlarını ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri, bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları, ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar aracılığıyla bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri