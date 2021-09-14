AK Parti bölge toplantıları Balıkesir'de başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti bölge toplantıları Balıkesir'de başlayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti bölge toplantıları Balıkesir'de başlayacak

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları, 17 Eylül'de Balıkesir'de başlayacak.

Ak Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları, 17 Eylül'de Balıkesir'de başlayacak. Toplantılarda belediye başkanları ile diğer katılımcılara çeşitli eğitimler verilmesi planlanıyor.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları gerçekleştirilecek. Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan toplantıların ilki bu yıl 17-19 Eylül tarihleri arasında Balıkesir'de yapılacak. Bu toplantıda Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu,  Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova olmak üzere 21 şehirden 201 belediye başkanı, Balıkesir'de bir araya gelecek. Ayrıca toplantılara bölgedeki AK Partili büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarının beraberinde büyükşehir meclis başkanvekilleri, il genel meclis başkanları, il başkanları, il yerel yönetimler, kadın ve gençlik kolları başkanları da katılacak. Balıkesir'in ardından toplantılar, 15-17 Ekim tarihleri arasında Ordu'da, 22-24 Ekim tarihleri arasında Şırnak'ta, Kasım ayında ise Antalya'da yapılak.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARI TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Toplantılarda 31 Mart'tan sonra geçen 3 yılda AK Partili belediyelerin genel durumu ele alınacak. Hem eğitim hem de bilgi paylaşıma yönelik toplantılar olacak. Bölge toplantılarında geçmiş dönemlerden başarılı belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, belediye başkanlarına aktarabileceği ortam oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Üyesi Refik Tuzcuoğlu moderatörlüğünde Samsun Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Menderes Tevfik Türel tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Geçmişteki tecrübelerin güncel belediyecilik anlayışı ile harmanlandığı vizyoner eğitim programı daha sonra alanında uzman kadrolar tarafından yapılacak olan dijital siyasal iletişim, beden dili, halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konulu eğitimlerle devam edecek. İllerin kendine özel sorunlarını ve taleplerinin bildirilmesi amacıyla ilgili bakanlıklardan bakan yardımcıları ve ilgili kurumların genel müdürleri, bölge toplantılarına davet edilecek. Böylelikle şehrin sorunları, ilk ağızdan dinlenmiş ve belediyelerin ve şehrin talepleri bakanlıklara iletilmiş olacak. Toplantılar aracılığıyla bakan yardımcıları ve bürokratlarla belediye başkanlarının da kaynaşması hedefleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici Ertuğrul Gazi Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Göksel Demet Özdemir
Spor Okan Buruk Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri İbrahim Altay Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti bölge toplantıları Balıkesir'de başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:14:09. #1.17#