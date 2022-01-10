AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu - Haberler
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Köseoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Şanlıurfa'da temaslarda bulundu.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Ayşe Sula Köseoğlu, GAP Havalimanında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı tarafından karşılandı.

Başkan Beyazgül ile Balıklıgöl platosunda yer alan tarihi çarşıları gezen Köseoğlu, yaklaşık 2 saat esnaf ve vatandaşın talep ve önerilerini dinledi.

Köseoğlu, esnaf kahvesini ziyaret ederek burada vatandaşlarla sohbet etti.

Şanlıurfa turizmine kazandırılarak ışıklandırılan mağaralar bölgesindeki Kızılkoyun Nekropol alanını da gezerek, mekanla ilgili bilgi aldı.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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