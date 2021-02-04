AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Midyat Belediyesine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Midyat Belediyesine ziyaret

04.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:38
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Midyat Belediyesine ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Yanılmaz, ziyarette Belediye Başkanı Veysi Şahin ve meclis üyeleriyle meclis salonunda bir araya geldi.

Yanılmaz, insan yaşamının ana merkezinin hoşgörü olduğuna inandıklarını belirterek, hoşgörü merkezi Midyat'ta bulunduğunu söyledi.

Midyat'ta yapılan restorasyon ve kültür sanat çalışmalarının sadece Midyat'ta değil dünyaya örnek olacak çalışmalar olması gerektiğini kaydeden Yanılmaz, "Midyat'tan bütün dünyaya hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti, birlikte yaşama ve inanma kültürünü yaymalıyız. Midyat bu özellikleri ile örnek bir ilçemiz. Yine bu özellikleri ile kendisinden bahsedilen bir ilçemizdir." dedi.

Başkan Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüttükleri ve yapacakları çalışmalar hakkında Yanılmaz'a bilgi verdi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Aslan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Deniz Akkaya Tuba Büyüküstün
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Abdullah Avcı Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Antalya Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Midyat Belediyesine ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 16:01:49. #1.16#
title