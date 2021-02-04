AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz'dan, Midyat Belediyesine ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Midyat Belediyesini ziyaret etti.

Yanılmaz, ziyarette Belediye Başkanı Veysi Şahin ve meclis üyeleriyle meclis salonunda bir araya geldi.

Yanılmaz, insan yaşamının ana merkezinin hoşgörü olduğuna inandıklarını belirterek, hoşgörü merkezi Midyat'ta bulunduğunu söyledi.

Midyat'ta yapılan restorasyon ve kültür sanat çalışmalarının sadece Midyat'ta değil dünyaya örnek olacak çalışmalar olması gerektiğini kaydeden Yanılmaz, "Midyat'tan bütün dünyaya hoşgörüyü, sevgiyi, muhabbeti, birlikte yaşama ve inanma kültürünü yaymalıyız. Midyat bu özellikleri ile örnek bir ilçemiz. Yine bu özellikleri ile kendisinden bahsedilen bir ilçemizdir." dedi.

Başkan Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yürüttükleri ve yapacakları çalışmalar hakkında Yanılmaz'a bilgi verdi.

Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kadın Kolları Başkanı Muazzez Acar, Gençlik Kolları Başkanı Hekim Aslan da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol