AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan Keban Belediyesine ziyaret
14.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 14:43
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Keban Belediyesini ziyaret etti.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Keban Belediyesini ziyaret etti.
Yanılmaz, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.
Atlı ziyaret dolaysıyla Yanılmaz'a teşekkür etti.
Yanılmaz da Atlı'ya Keban'a hizmetlerinde başarılar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan