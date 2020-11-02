AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan Viranşehir Belediyesine ziyaret
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan Viranşehir Belediyesine ziyaret

02.11.2020 20:53 | Son Güncelleme: 02.11.2020 20:56
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan Viranşehir Belediyesine ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yanılmaz, ziyarette Belediye Başkanı Salih Ekinci ve meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Ekinci, yürüttükleri ve yapacakları çalışmalar hakkında Yanılmaz'a bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekinci, tüm halkın sorunlarına anında müdahale ettiklerini belirtti.

İlk günkü heyecan ve azimle yollarına devam ettiklerini kaydeden Ekinci, "Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatlarıyla gönül, hizmet ve sosyal belediyeciliği inşallah Viranşehir'de doruk noktasına ulaştıracağız. Her zaman ve her koşulda desteğini hissettiğimiz değerli başkanımız Mücahit Yanılmaz'a bugün bizleri ziyaret ettiği içinde teşekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Yanılmaz ise Ekinci'ye yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ve İlçe Başkanı Ali Tekin de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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