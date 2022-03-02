Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devrede

Ak Parti Yenişehirli servisçiler için devreye girdi.

Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban, "Yaşadığımız sıkıntıların çözüm konusunda bizleri yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan Yeşilkent servis kooperatif üyelerinin S plakalarına kesilen cezalar ve araçlarının bağlanması üzerine birçok şoför mağdur olmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Yenişehir Yeşilkent Servis Kooperatifi Başkanı Fikret Çoban," Yaşadığımız bu zorlu süreçte bizlerin her zaman yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik'e, AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu'na kooperatifimiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Çoban, " Bugün AK Parti Yenişehir İlçe Başkanımız Fikret Hatipoğlu'nun girişimi sonucu AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan ile görüştük. Kendilerine öncelikle bizlere göstermiş olduğu sıcak ve samimi yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız konunun çözümü için gerekli görüşmeleri yapacağını bizlere iletti.En kısa sürede hayırlı haberlerini bekliyoruz. Yaşanan bu süreçte bizlerin her yanında olan Belediye Başkanımız Davut Aydın'a da teşekkür ediyorum " diye konuştu.

AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Fikret Hatipoğlu," İlçemizde bulunan servis kooperatifimizin yaşadığı sıkıntıları en başından beri takip ediyoruz. Sorunun çözümü için AK Parti Bursa İl Başkanımız Davut Gürkan'a konuyu aktardık. İnşallah en kısa zamanda sorunun çözüme ulaşacağına düşünüyoruz.Belediye Başkanvekilimiz Süleyman Çelik te konuyu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a aktardılar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, "İlçemizin güzide kurumlarından birisi olan Yenişehir servis kooperatifi değerli üyelerinin yaşadıkları sıkıntıları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a aktardım. Kendileri konuyla ilgileneceğini aktardı. Kendilerine ilçem adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA