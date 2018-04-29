AK Parti Yenişehir Teşkilatı Yemekte Bir Araya Geldi

AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatı, Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği'nde bir araya geldi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığınca Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, partilileri bir araya getiren yemekte yaptığı konuşmada, Yenişehir teşkilatının seçime hazır olduğunu gösterdiğini belirterek, "Allah'ın izniyle bu seçimden de alnımızın akıyla çıkacağız. Bu anlamda her birinize büyük görevler düşüyor." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl da seçimde yüzde 60 oranında oy almayı hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir de katıldı.