AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığında devir teslim
11.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:26
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.
Diyarbakır'da AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.
AK Parti Yenişehir İlçe Başkanlığına atanan Nupelda Kaya, görevi Mürsel Kikizade'den devraldı.
Devir teslim törenine AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya