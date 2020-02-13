AK Parti Yenice'de kongreye Erdal Yirmibeş ile gidecek
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AK Parti Yenice'de kongreye Erdal Yirmibeş ile gidecek

AK Parti Karabük İl Başkanlığından, AK Parti Genel Merkezi tarafından Yenice İlçe Kongresinde başkan adaylarının Erdal Yirmibeş olarak belirlediğini bildirildi.

13.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:42
AK Parti Yenice'de kongreye Erdal Yirmibeş ile gidecek

İl Başkanlığından, AK Parti Genel Merkezi tarafından İlçe Kongresinde başkan adaylarının Erdal Yirmibeş olarak belirlediğini bildirildi.

İl Başkanlığının yazılı açıklamasında, yapılan temayül yoklamasının ardından genel merkeze Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Sabri Kökçü ve Ali Karakaş isimlerinin davet edildiği belirtildi.

Açıklamada, "AK Parti Karabük İl Başkanlığında, AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin başkanlığında yapılan temayül yoklamasının ardından yapılan değerlendirmeler sonucu Ankara'ya Erdal Yirmibeş, Ertan Mısırlı, Sabri Kökçü ve Ali Karakaş çağrıldı. AK Parti Genel Merkezinde yapılan mülakat sonucu yapılacak kongrede Yenice İlçe Başkan Adayı olarak Erdal Yirmibeş belirlendi. AK Parti Yenice İlçe Kongresi 23 Şubat 2020 Pazar günü yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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