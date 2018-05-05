AK Parti'ye Milletvekili Aday Adaylığı Başvurusu Yapanlar 41 Milyon 880 Bin Lira Ödedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yıl Mayıs ayında genel başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte AK Parti'de başlayan değişimin, milletvekilli listelerine de yansımasına kesin gözüyle bakılıyor. AK Parti kulislerinde, 316 milletvekilinden en az yarısının liste dışı kalabileceği konuşuluyor.

KADINLAR VE GENÇ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKACAK

7 bin 329 aday adayının başvurduğu AK Parti'de, oluşturulacak milletvekili listeleri için titiz bir çalışma yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan ve Güney Kore gezisi sırasında da milletvekili listeleri üzerinde çalışma yaptığı belirtilirken, özellikle mevcut milletvekilleri ile ilgili değerlendirmelere ağırlık verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın, milletvekilliği için AK Parti'ye davet edeceği farklı isimlerin de olabileceğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, yeni Meclis yapısında, daha fazla kadın ve genç isme yer verilmesinin beklendiğini dile getirdi. Milletvekilliği aday adaylığı başvuru ücreti olarak AK Parti'nin kasasına giren para ise 41 milyon 880 bin lira oldu.

150 VEKİL LİSTE DIŞI KALACAK İDDİALARI VAR

AK Parti kulislerinde, 24 Haziran seçimlerinde 150 civarında milletvekillinin liste dışında kalacağına yönelik değerlendirmeler, önceki seçimlerde yaşanan değişikliklere dayandırılıyor. AK Parti, 2002'de Meclis'te 365 milletvekili ile temsil edilmiş, sonrasında yaşanan istifalarla AK Parti'nin 2007 seçimlerine giderken milletvekili sayısı 351'e düşmüştü. AK Parti'de 2007 seçimlerinde 168 milletvekili liste dışı kalmıştı. 2007 seçimlerinde 341 milletvekilliği kazanan AK Parti, 2011 seçimlerinde bu milletvekillerinden 167'sine yer vermemişti.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi)