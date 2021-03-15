AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı
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AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı

15.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:22
AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı

AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı.

AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Iğdır'ın Tuzluca ilçe Belediye Başkanı Ahmet Sait Türkan, İlçe girişinde coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar tarafından alkışlar arasında aracından inerek onlarla yürüyen Türkan, "Biz gemiden hiçbir zaman inmedik. Ne yazık ki ayak oyunlarıyla partiden kaydımız silinerek müracaat şansımız bile verilmedi. Gönlümüzün ait olduğu, ilk siyaset yaptığımız AK Parti camiasından elimizde olmayan sebeple uzak kaldık. Nasip bugüneymiş, Tüm halkımızı selamlıyorum" açıklamasında bulundu.

Başkan Türkan ve vatandaşlar, daha sonra araç konvoyuyla Tuzluca ilçesine hareket ederek önce AK Parti ilçe başkanlığına, daha sonra meclis üyeleriyle birlikte konvoy halinde Iğdır AK Parti il başkanlığını ziyaret etti. - IĞDIR

AK Parti'ye geçiş yapan Tuzluca Belediye Başkanı ilçe girişinde coşkuyla karşılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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