AK Parti'ye Diyarbakır'da katılımlar sürüyor

DİYARBAKIR (İHA) - Ak Parti Diyarbakır İl Teşkilatının başlattığı üye seferberliği kapsamında partiye katılımlar devam ediyor.

İl binasında yapılan programa İl Başkanının yanı sıra önceki dönem milletvekili Galip Ensarioğlu ve ilçe başkanları katıldı. İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın kapılarının herkese açık olduğunu söyleyerek,

amaçlarının kenti güzelleştirmek olduğunu ifade etti. AK Parti'nin siyaseti dün olduğu gibi bugün de hizmet odaklı olduğunu vurgulayan Aydın, "Bu hizmette ben de varım diyen herkesi partimize davet ediyoruz. Bu partinin kapıları herkese açık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizler bizim birer yol arkadaşımız olacaksınız. Yol arkadaşlığınızın bizlere büyük bir değer ve güç kalacağına inancımız tamdır. Bu vesileyle çıktığımız bu zorlu yolda bizlerin yanında saf tutmaya karar veren tüm kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından il başkanı, milletvekili ve ilçe başkanları partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çekti. - DİYARBAKIR