AK Parti'ye Belediye Başkanlığı İçin 7 Bin 180 Başvuru

AK Parti, 7 bin 180 kişinin belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, belediye başkanlığı için aday adaylığı müracaatlarının 5 Kasım 2018'de başladığını hatırlatılarak, "Belediye başkan aday adaylığı müracaatları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 24.00'te sona ermiştir. İl Genel ve Belediye Meclis üyeliklerine ilişkin müracaatlar ise 3 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecektir. Belediye başkanlıkları için müracaat aldığımız 5-16 Kasım tarihleri arasında toplam 7 bin 180 kişi belediye başkanlığı aday adaylığı başvurusunda bulunmuştur" denildi. - ANKARA