AK Parti'ye bayram ziyaretleri (3)

12.08.2019 14:20

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Önümüzdeki 4 senelik dönem içerisinde ülkemizin hayatın her alanına dair talep, beklenti içerisinde olunan ya da güncellenmesi gereken konularıyla alakalı inşallah yapısal reformlarla önüne bakacağı, güçlü adımlarla yol yürüyeceği bir dönem olacak. Türkiye'nin yeni bir atılım sürecinin dört sene içerisinde inşa edileceğini ifade edebilirim." dedi.

AK Parti'ye CHP ve MHP'nin ardından İYİ Parti, Saadet Partisi, BBP, HÜDA PAR, DSP, DP, Vatan Partisi ve Anavatan Partisi heyetleri de bayram ziyaretinde bulundu.

Konuk heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Ankara milletvekilleri Ali İhsan Arslan ve Zeynep Yıldız, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Sebile Hanım Ayar, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Tatlıoğlu başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti camiasına bayram tebriğini iletti.

Sarıeroğlu, bayramlaşma heyetinde yer alan ama geçirdiği trafik kazası nedeniyle bayramlaşmaya katılamayan İyi Parti Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı'ya geçmiş olsun dileklerini, kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Beşir Kaya'nın Allahtan rahmet diledi.

Sarıeroğlu ile Tatlıoğlu arasında bayramlaşmada ikram edilen çilek üzerine tatlı bir muhabbet de yaşandı.

Tatlıoğlu, çileğin milletvekili de olduğu Bursa'da meşhur olduğunu söylemesi üzerine Sarıeroğlu, "Adana'nın çileği de meşhurdur. Bilmiyorum, Bursalılar bir şey demez herhalde." dedi.

"NATO ile olan ilişkiler gözden geçirilmeli"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Gürel başkanlığındaki heyet de AK Parti'yi ziyaret etti.

Gürel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile yaptıkları KKTC ziyaretinden büyük kıvanç duyduklarını belirterek, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin bir adım atması gerektiğini ve bu adımın da atılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Fırat'ın doğusuyla ilgili bir endişelerinin olduğunu kaydeden Gürel, "Burada Münbiç'te olduğu gibi bir oldu bittiye gelmeyiz diye düşünüyorum." dedi.

ABD'nin Türkiye'yi oyalarcasına bir politika izlediğini savunan Gürel, NATO ile olan ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bayramdan sonra bu konunun tartışmaya açılması çağrısında bulundu.

Gürel, "NATO artık bize bir güvence, müttefik değil. Bizi her konuda sıkıntıya sokan bir kuruluş haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu ise "Coğrafyalar kaderdir" yorumunu yaparak, Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu ama bu zorluklardan her zaman daha da güçlenerek çıkmayı başardığını söyledi.

AK Parti'nin 14 Ağustos'ta "Türkiye sevdasıyla hep 18" sloganıyla kuruluş yıldönümünü kutlayacağına işaret eden Sarıeroğlu, "18 yıllık AK Parti serüveni içerisinde birçok zorluğu, badireyi yaşadık. En son ve en ağırı 15 Temmuz darbe girişimi... İnşallah önümüzdeki günler, geçmişten çok daha iyi olacak. Dört sene seçimsiz bir dönemimiz var. Daha çok istişarenin yapıldığı daha çok ortak akılla hareket etme imkanlarının geliştirildiği ve Türkiye'nin 82 milyon vatandaşımızın geleceğiyle alakalı olarak daha güçlü adımların, büyük reformların yapıldığı bir atılım dönemi yeni bir sıçrama dönemi olacağına ben yürekten inanıyorum. Bu konuda mutfak çalışalarımızı çok güçlü olarak gerçekleştiriyoruz." bilgisini verdi.

Dış politika konusuna da değinen Sarıeroğlu, "Türkiye en doğru zamanda en doğru hamlelerle, en doğru hareket içerisinde geçmişte de olmuştur, şimdi de olacaktır. Önümüzdeki dönemde de olmaya devam edecektir. Sınırlarımızın, ülkemizin güvenliği her şeyden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin çok hassas bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Sarıeroğlu, "Ülkemizin çıkarları doğrultusunda, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği, ülkemizde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine geri dönüşle alakalı imkanların geliştirilmesi bağlamında çok boyutlu değerlendirilip adımlar atılacaktır." diye konuştu.

"Çok ciddi açılımlara ihtiyaç var"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Şehzade Demir başkanlığındaki heyet AK Parti'yi ziyaret etti.

Demir, Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Türkiye, yeni ve önemli bir süreçten geçiyor. Son 3-4 yıl boyunca çok badireler atlattık." dedi.

Demir, son yıllarda yaşanan gelişmelerin toplumun üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu, bunun ister istemez bazı sosyal, ekonomik, içtimai politikaların geri planda kalmasına, bazı sosyal açılımların geç kalmasına, toplumun gerilmesine ve özellikle güvenlik politikaları nedeniyle hukuki bazı sıkıntılar ve bazı mağduriyetler yaşanmasına neden olduğunu söyledi.

Yaşanan bu süreçlerden sonra toplumun normalleşmesini, tansiyonun düşmesini, sosyal, içtimai politikaların ağırlık kazanmasını, toplumsal talep haline gelen sorunlarına eğilmeye sıra geldiğini dile getiren Demir, "Seçimsiz sürecin bu açıdan değerlendirilmesine, toplumsal taleplerin karşılık bularak, toplumun rahatlatılması noktasında çok ciddi açılımlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu ise, "Önümüzde dört sene seçimsiz bir fırsat dönemi var. Bu 4 senelik dönem içerisinde ülkemizin hayatın her alanına dair talep, beklenti içerisinde olunan ya da güncellenmesi gereken konularıyla alakalı inşallah yapısal reformlarla önüne bakacağı, güçlü adımlarla yol yürüyeceği bir dönem olacak." diye konuştu.

Ortak akılla, istişareyle, diyalogla, her kesimle alakalı kapsamlı çalışmalar yapılacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Türkiye'nin yeni bir atılım sürecinin dört sene içerisinde inşa edileceğini ifade edebilirim." dedi.

Sarıeroğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve HÜDA PAR camiasına başsağlığı diledi.

Demir, Mehmet Yavuz'un sadece HÜDA PAR için değil Türkiye için de bir kayıp olduğunu belirtti.

AK Parti'ye Saadet Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti, Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi heyetleri de ziyarette bulundu. Saadet Partisi'ni Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ile Genel İdare Kurulu Üyesi İbrahim Veli ve Ankara İl Başkan Yardımcısı Fethi Öztürk temsil etti. Büyük Birlik Partisi heyetine ise Genel Sekreter Üzeyir Tunç başkanlık etti, MKYK Üyesi Mahmut Burkankulu ve Kadın Kolları Başkanı Meryem Ünsal da heyette yer aldı.

Vatan Partisi heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Öncü Kadın Yöneticisi Ergül Bezci ile Öncü Gençlik YÖneticisi Deniz Bozkır da hazır bulundu. Anavatan Partisi heyetinde de Genel Sekreter Ahmet Kabakcı, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünal ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Gül Gürkan yer aldı.

Gelen heyetlere, Sarıeroğlu, Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Karakışlakçı köyünden kadınların ürettiği çilekleri ikram etti.

Kaynak: AA