AK Parti'ye Bayram Ziyaretleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Zorlu bir iki haftayı ekonomimize yönelik girişimlerle geçirdik. Yine Türk milleti olarak birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi tüm dünyaya bu süreçte de göstermiş olduk." dedi.

AK Parti'yi, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında sırasıyla CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde konukları Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, TBMM İdare Amiri ve Ankara Milletvekili Orhan Yegin, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat, Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Alperen Bozdağ'dan oluşan heyet karşıladı.

AK Parti'ye ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi, Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'den oluşan CHP heyeti geldi.

Herkesin bayramını kutlayan ve AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin hayırlı olması dilediğinde bulunan Kuşoğlu, "Bayramlar bizim geleneğimizde ramazandan sonra yapılır. Ramazan Allah'a teslimiyettir, bayramlar da insanlarla iyi ilişkiler kurmaktır, ilişkilerin düzelmesidir, küslerin barışmasıdır. İnşallah böyle güzelliklere vesile olur. Bunun için uğraşmamız lazım. Siyasiler olarak da bunu yerine getirmek zorundayız hep beraber. Onun için buradayız." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da Kurban Bayramı'nın aziz millete ve tüm İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayramların birliğin, beraberliğin pekiştiği, kardeşlik ilişkilerinin daha da güçlendiği, paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın tüm İslam coğrafyasında daha da güçlü şekilde hissedildiği en önemli manevi günlerden olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, Allah'ın bereketinin bu süreçte tüm milletin üzerinde olmasını temenni etti.

Sarıeroğlu, görev başındaki Mehmetçiklerin, şehit ailelerinin, gazilerin de bayramını kutladı. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in "Büyük ülkelerin büyük sınavları olur" sözünü anımsatan Sarıeroğlu, "Biz geçmişten bu yana büyük sınavları başarıyla atlatmış bir ülkeyiz. Bu süreçteki bu güzel ülkemiz içerisindeki birlik beraberlik ruhunun daim olmasını temenni ediyorum. Zorlu bir iki haftayı ekonomimize yönelik girişimlerle geçirdik. Yine Türk milleti olarak birlik beraberlikle her şeyin üstesinden gelebileceğimizi tüm dünyaya bu süreçte de göstermiş olduk." dedi.

AK Parti olarak genel merkezin ana kademelerinde, kadın kollarında, gençlik kollarında kongre süreçlerini başarıyla tamamladıklarını, 18 Ağustos itibariyle de 6. Olağan Büyük Kongreyi yaptıklarını hatırlatan Sarıeroğlu, yeni bir MKYK, yeni bir MYK oluştuğunu yaklaşan yerel seçimlere yönelik hazırlıkları da güçlü şekilde başlattıklarını bildirdi.

Sarıeroğlu, "Dinamik, heyecanlı, ilk günkü aşkla AK Parti ailesi olarak büyük, güçlü Türkiye yolunda yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu süreç siyaseten de daha hoşgörünün karşılıklı saygının hakim olduğu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde yeni bir süreç olacak diye inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yerel seçimlere inşallah güçlü şekilde hazırlanacağız"

CHP'nin ardından Genel Başkan Yardımcıları Deniz Depboylu ve Fatih Çetinkaya ile MYK üyesi Muhammet Koçak'tan oluşan MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, bayramların paylaşmanın, dayanışmanın, dostluğun ve kardeşliğin güçlendiği önemli günler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, "Bayramlarda şehit ailelerimiz bizlerin kıymetlisi, başımızın tacı. Özellikle hükümetimiz döneminde yapılan çalışmalarla her daim onların yanında olmak için büyük gayret içerisindeyiz." dedi.

Sarıeroğlu, kutsal topraklarda hac görevini ifa edenlerin haclarının kabul olması temennisinde bulundu.

Cumhur İttifakı olarak 24 Haziran'da önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz geçtiğimiz haftalarda önemli tehditlere ve saldırılara maruz kaldı. Geçmiş dönemlerde büyük sınavları milletimizin kenetlenmesiyle nasıl atlattıysak, bunu da süreçte de yine milletimiz, vatan ve millet sevgisiyle bu ülkeye hiç kimsenin zarar vermesine izin vermeyeceğini gösterdi. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili bürokraside yapılanma süreçlerimiz devam ediyor. Kabinemiz göreve geldi, arkadaşlarımız icraat programlarını açıkladılar, çalışmalarını yapıyorlar. Diğer taraftan biz de AK Parti ailesi olarak hem büyük kongremizi gerçekleştirerek, hem 24 Haziran seçimleriyle ilgili değerlendirme süreçlerini yaparak çok aktif bir sürecin içerisindeyiz. İçerisinde geçtiğimiz süreçte bu değerlendirmelerimizi, yenileşme sürecinin vermiş olduğu dinamizmle de birlikte yerel seçimlere inşallah güçlü şekilde hazırlanacağız. Tüm çalışmalarımız bu yönde."

Millete hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok istihdam yaratmak, daha çok yatırım yapmak konusunda önümüzdeki dönemde güzel çalışmalarımız devam edecek. Milletimiz refahını ve huzurunu artırmak, birliğini ve beraberliğini güçlendirmek konusunda Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hedeflerimiz ve hayallerimiz büyük, bunun yanında heyecanımız ve azmimiz de çok dinamik şekilde devam ediyor. Ülkemizi güzelliklerle buluşturmak için hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Sarıeroğlu, aslen Adanalı olduğunu ve bu dönem Adana Milletvekili olarak seçildiğini anımsatarak, konuk heyetlere cezerye, mandalina ve şalgam suyu ikram etti.