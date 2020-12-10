AK Parti Yalova İl Gençlik Kollarından CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu
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AK Parti Yalova İl Gençlik Kollarından CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu

10.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:20
AK Parti Yalova İl Gençlik Kollarından CHP'li Başarır hakkında suç duyurusu

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Yalova Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları Başkanı Emirhan Balkaya ve teşkilat üyeleri, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Yalova Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

İl Gençlik Kollarından yapılan yazılı açıklamaya göre Balkaya, suç duyurusunda bulunmalarının ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, Başarır'ın Türk Ordusuna yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Teşkilat olarak son nefeslerine kadar Türk Ordusuna dil uzatanların karşısında, ordunun, devletin ve milletin yanında olacaklarını belirten Balkaya, "Bugün hala ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin huzuru için içeride, dışarıda, sınır boylarında bölücü vatan hainleri ile mücadele eden, yaz kış, yağmur çamur demeden fedakarca görev yapan şanlı ve kahraman ordumuza hadsizce dil uzatan zihniyeti esefle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz onurumuz ve gururumuzdur." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sercan Çelik de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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