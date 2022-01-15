AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Yalova İl Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Altınova'da yapıldı.

YALOVA (İHA) - Ak Parti Yalova İl Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Altınova'da yapıldı.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıyı AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar yönetti. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağatar, "Tüm teşkilatlarımızın görüş, öneri ve soruları ile katkıda bulunduğu danışma meclisimiz çok verimli bir toplantı oldu. Danışma meclisimize katılım sağlayan tüm teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Öte yandan toplantıya Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Termal Belediye Başkanı Sinan Acar ve AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer de katıldı. - YALOVA

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı

AK Parti Yalova İl Danışma Meclisi Altınova'da yapıldı

Demirtaş'tan Erdoğan'ın 'hesaplaşma' iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak

Demirtaş'tan Erdoğan'ın "hesaplaşma" iddiasına yanıt: Sen benim için kaygılanmayı bırak
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı Ocak Ayı Daraltılmış Danışma Meclis Toplantısı Altınova'da yapıldı.

title