AK Parti Yalova Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresinde İl Gençlik Kolları Başkanlığına Emirhan Balkaya seçildi.

Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Türkiye'de geçmişte yaşadıklarını unutmadan, geleceği inşa etmeye durmadan, yorulmadan devam edeceklerini belirtti.

Genel merkezde gerçekleştirilecek büyük kongreye hazırlandıklarını aktaran Büyükgümüş, Mart ayı üçüncü haftasında 2023, 2053 ve 2071 hedefleri için yeni bir gündemi Türkiye ve dünya ile paylaşacaklarına vurgu yaptı.

Büyükgümüş, "Bizim gençliğinde bu işe başlamış, gençlik kollarından yetişmiş, ilçe gençlik kollarından cumhurbaşkanlığına kadar bu davanın her noktasında, çilesiyle, heyecanıyla çalışmış bir liderimiz var. İnşallah Türkiye'yi yeni hedeflere biz AK Gençlik olarak en önde çalışarak Cumhur İttifakı ile beraber ülkemizin tamamını kuşatarak bu yola çıktık ve inşallah başarılı olacağız. Siyasetin en önemli amacının millete hizmet ve mazlumun yanında olmak olduğuna inanıyoruz. AK Gençliğin en önemli mottolarından biri dünya beşten büyüktür demektir." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar ve atılımlardan da örnekler anlatan Büyükgümüş, geçmişten bugüne kadar yapılan çalışmaları gençliğin kalbine, ruhuna bir nakış gibi işlemeleri gerektiğine dikkati çekti.

Yalova'da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara değinen Büyükgümüş, bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kale gibi durmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konuşmasını kısa tutacağını sözlerine ekleyen Bağatar, her kongrede olduğu gibi salonları doldurduklarını, ancak bu görüntünün bazı partiler tarafından salonların dolu olmasının hoşuna gitmediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Emirhan Balkaya İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, MHP İl Teşkilatı, ilçe ve belde belediye başkanları ile partili yöneticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız