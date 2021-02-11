AK Parti, Yalova'da devam eden 10 projeyi paylaştı

AK Parti Yalova İl Başkanlığı, kentte yapılacak ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığı, kentte yapılacak ve yapımı devam eden yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, 2023 yılında milletin huzuruna Yalova'ya 2 milyar liralık yatırımı kazandırmış olarak çıkmak istediklerini söyledi.

Projelerin hayata geçmesinde büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen bakanlar ve kurumlara teşekkür eden Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Biz Cumhur İttifakı olarak hizmet siyasetini kendimize temel ilke olarak görüyoruz. Bir ekip olarak buradayız ve en büyük gücümüz de samimiyetimiz ve kardeşliğimiz. Gerçekten şu işleri başarmanın, Yalova'yı ileriye taşıyacak projeleri konuşmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. AK Parti'de kavga, gürültü, birbirini yiyen kadrolar asla ve asla görmediniz, görmeyeceksiniz. Bunun yerine milletiyle bütünleşmiş, Yalova için gönlü ve zihni şehre bir şeyler kazandırma derdinde olan bir ekip her zaman gördünüz. Bu sonuçla da bu ekibin başarısını tescillemiş oluyoruz."

İl Başkanı Muğlim Bağatar ise kentte son 1 yıldır milletvekilleri, Vali Muammer Erol, belediye başkanları ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile yürüttükleri 10 projeyi anlattı.

400 yataklı Yalova Devlet Hastanesi, Tıp Fakültesi, çevre yolu, Çağlayan Barajı, kentsel dönüşüm, millet bahçesi, termal turizm, su sporları merkezi, yurt binaları ve sahil bisiklet yolu hakkında bilgi veren Bağatar, "Projelerimizin tamamını hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Yapılan yatırımların ilimize hayırlı olmasını temenni ederim. Emeği geçen önceki dönem siyasilerimize, bürokratlarımıza ve Yalovalı hemşerilerimize teşekkürlerimi sunarım." dedi.

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, bazı ilçe ve beldelerin belediye başkanları ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız