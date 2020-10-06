AK Parti Yalıhüyük İlçe Başkanı Pişkin'den Kaymakam Şahin'e ziyaret

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ile Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet İnce'yi makamında kabul etti.

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Pişkin ile Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet İnce'yi makamında kabul etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde iyileşen Pişkin, Kaymakam Şahin'e hastalığı boyunca gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Aynı zamanda hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini belirten Pişkin, "Sayın Kaymakamımız sağ olsun hastalığım boyunca bizleri aradı, sordu. Gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaymakam Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Pişkin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahin, "Bugüne kadar en son hastamız Yusuf Beydi. Onun da iyileşmesiyle çok şükür ilçemizde vaka sayısı sıfırlandı. Topyekun mücadelemiz meyvelerini verdi. Emeği geçen belediyemize, sağlık ekiplerimize, kolluk kuvvetlerimize teşekkür ediyorum. Tedbirleri elden bırakmadığımız sürece ilçemizde olduğu gibi diğer ilçe ve illerimizde bu virüsü bertaraf etmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay