AK Parti ve MHP Yumurtalık ilçe kongrelerini yaptı
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AK Parti ve MHP Yumurtalık ilçe kongrelerini yaptı

AK Parti ve MHP Yumurtalık ilçe kongrelerini gerçekleştirdi.

AK Parti ve MHP Yumurtalık ilçe kongrelerini yaptı
06.09.2020 14:13 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:22

AK Parti ve MHP Yumurtalık ilçe kongrelerini gerçekleştirdi.

İlçede bir otelin bahçesinde düzenlenen 7. Olağan AK Parti Yumurtalık İlçe Kongresine AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Soner Oğuzsoylu, güven tazeledi.

MHP Yumurtalık İlçe Teşkilatı'nın 13. Olağan Kongresinde de, tek liste ile girilen seçimde mevcut başkan Halim Özyürek'te yeniden başkanlık görevine getirildi.

Kongreye MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'ın yanı sıra partililer katıldı.

Kaynak: AA

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