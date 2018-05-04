AK Parti ve MHP Tarafından Ysk'ye Sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı,...
AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün...
AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.