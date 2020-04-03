AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı
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AK Parti, MHP, Politika

AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı.

03.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:21
AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı

TBMM Adalet Komisyonunda AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi görüşmeleri başladı.

TBMM Adalet Komisyonu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Kanun teklifinde imzası olan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya milletvekillerine bilgi verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, düzenlemenin af düzenlemesi olmadığını söyleyerek, bugüne kadar var olan ceza miktarları ile ilgili değil, işlenmesi ihtimali olan eylemlerle ilgili düzenlemeleri içerdiğini ifade etti. Özkan, "Yapılan düzenleme infaz müessesesinin kurumları arasında geçişliliği sağlayacak oransal değişiklik söz konusudur. Terörle mücadele kapsamında terör suçları, cinsel istismar suçları, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu madde baronlarını içerisine alan, aynı zamanda kasten adam öldürme, insan öldürme suçunu ayrı tutarak, kadına ve erkeğe karşı şiddetli ortadan kaldıran bir düzenleme yapmaya gayret ettik. Sadece infaz düzenlemeleri değil, infaz sistemine ilişkin bazı müesseselere ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 0-6 yaş çocuğu bulunan kadınlar, yaşlılar ile ilgili olarak konutta infaz sistemi geliştiriliyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Bülbül ise kalıcı ve geçici bir takım düzenlemeler getiren teklifin af teklifi olmadığını belirterek, "İnfaz süreleri kalıcı olarak yeniden düzenlenmekte, istisnaları da sayılmakta birlikte genel olarak infaz süreleri 1/2'ye çekilmektedir. İnfaz Kanunu'nda son derece olumlu gördüğümüz cezaevi koşullarını iyileştirecek, cezaların infazında bu noktadaki adalet kaygılarını ortadan kaldıracak önemli düzenlemelerin olduğunu tespit etmiş bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Özkaya, 1 Haziran 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfaz Hakkındaki Kanun ile hem temel maddi ceza miktarları hem de infaz miktarlarında artış olduğunu belirtti. Özkaya, "Bugün itibarıyla cezaevlerimizde 300 bin civarında tutuklu ve hükümlü var. Bunların yüzde 18'i tutuklu, geri kalanı hükümlü. Mevcut kanunda iyi halliliği özü itibarıyla cezaevine giren kişiye müddetname verildiğinde şu tarihte koşullu salıverilmeniz, şu tarihte denetimli serbestliğiniz belirtiliyor. Son bir ayrıntı da iyi halli ise kişi otomatik olarak yararlanıyor. Yeni sistemde 89. maddede değişiklik yapıyoruz. İdare ve gözlem kurulları oluşturalım. Bu idare ve gözlem kurulları hükümlüye altı ayda bir rapor versin. Hükümlünün karnesi olsun. Karnesi ne kadar iyi olursa haklardan istifadesi o kadar kolay olsun" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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