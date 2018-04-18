AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin ortak seçim önergesi, 20 Nisan Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonunda, hafta sonu ise TBMM Genel Kurulunda görüşülecek