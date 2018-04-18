AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminin 24 Haziran 2018 Tarihinde...
AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin; AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu.
AK Parti ve MHP'nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına ilişkin; AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de imzalarının bulunduğu ortak seçim önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sunuldu