AK Parti ve MHP Kanadında Sürpriz Gelişme! Erdoğan ile Bahçeli Bir Araya Gelecek

Partilerinin 23 Ekim Salı günü gerçekleşen Meclis grup toplantılarında yerelde ittifak arayışına son verdiklerini açıklayan MHP ve AK Parti Genel Başkanları, yaklaşık bir ay sonra baş başa görüşmede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi davet edecek. Liderlerin ikinci tur için partilerin yerel yönetimlerden sorumlu isimleri Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ı görevlendirmesi öngörülüyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde genel bir ittifakın zorluğunu tespit eden taraflar, daha lokal işbirliklerini görüşecek.

İLK REST BAHÇELİ'DEN GELMİŞTİ

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre; AK Parti ve MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimleri için başlattığı ittifak arayışı, af ve Danıştay'ın Andımız kararına iki partinin farklı yaklaşımının da etkisiyle 23 Ekim Salı günü sonlandı. MHP lideri Bahçeli o gün grup toplantısında, "Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ittifak çabalarını dinamitlemek için sürekli faaliyet içinde olanlar sevinç taklaları atabilirler, heyetler görüştü görüşmedi, oldu olmadı, yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir. Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır... 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp, Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız" diyerek ittifak arayışını sert sözlerle sonlandırdı. Bahçeli'nin bu sözleri partililer tarafından ayakta alkışlandı.

ERDOĞAN DA "HERKES KENDİ YOLUNA" DEMİŞTİ

Bahçeli'nin ifadelerine aynı gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'dan "'Biz yolumuza' diyorlar, biz de, 'Herkes kendi yoluna' deriz" yanıtı geldi. Ancak her iki lider de Cumhur İttifakı'nın önemli olduğuna ve sürmesi arzusuna vurgu yaptı.

İPLER KOPMADI

Aradan geçen bir ayda MHP, AK Parti'ye karşı eleştiri dozunu artırsa, AK Parti'nin istifasını istediği eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in adaylığını gündeme getirse, 6 ismin ittifakı bozmak için çalıştığını dillendirse de, iplerin kopmadığını gösteren adımlar da kayıtlara geçti. Bahçeli, İYİ Parti'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili araştırma komisyonu kurulması talebine destek verilmesini sağlayan Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı. 29 Ekim'de Beştepe'deki tebrikat törenine gitti. Erdoğan 10 Kasım'da her zaman olduğu gibi Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra Bahçeli ile tokalaşarak selamlaştı. Son olarak da "AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor" diyen partisinin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u uyardı. Bu süreçte Erdoğan'ın parti toplantılarında Bahçeli ve MHP aleyhine açıklama yapılmaması uyarısı yaptığı da kulislere yansıdı.

DİYALOG DEVAM ETTİ

AK Parti kaynakları, yaşananlara karşın iki parti arasında diyalog iradesinin her zaman olduğunu, hiç kopmadığını belirterek, en son 16 Ekim'de baş başa görüşen Erdoğan ve Bahçeli'nin bu hafta bir araya geleceklerini söyledi. Görüşme Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşecek. Liderlerin ardından da ikinci adamlar bir araya gelecek. Her iki partinin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları olan ve daha önce de ilk görüşmeleri gerçekleştiren Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz'ın detay çalışmalar için görevlendirilmesi öngörülüyor. Kaynaklar, iki partinin de birbirine ters düşmeleri halinde, bundan muhalefetin yararlanacağının ortada olduğu belirtiliyor. Muhalefet kanadının işbirliğini artırması ise bir oyun bile önemli olduğu yerel seçimde risk oluşturuyor.

SUNUMLAR YAPILACAK

Bu hafta ayrıca AK Parti seçim kampanyası için bazı şirketlerle görüşecek. Erdoğan'ın da yer alacağı toplantıda, bir kaç farklı sunum yapılacağı belirtildi. Toplantıya firmalar kendi hazırlıklarını yaparak gelecek. Parti de kampanyada verilmesini istediği mesajları, taleplerini firmalara aktaracak. Kampanya sloganları, görselleri, müzikleriyle ilgili son karar daha sonra verilecek.