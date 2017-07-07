AK Parti ve MHP Içtüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığı'na Sundu

AK Parti ve MHP Içtüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığı'na Sundu

Ak Parti ve MHP İçtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu(Tür: Ankara)

Ak Parti ve MHP İçtüzük değişikliğini Meclis Başkanlığı'na sundu

(Tür: Ankara)