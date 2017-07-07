IHAAW155821-SIY/07-07-2017- AK Parti ve MHP İç Tüzük değişikliğini Meclis Başkanlığına sundu. 07.07.2017 15: 58: 21 TSINNNN - ANKARA
AK Parti ve MHP'nin uzlaştığı iç tüzük taslağı Meclis'te!
Vahşetin ardından tehlikeli gerginlik! Canileri linç etmek istediler
İşte Sakarya'da anne ve bebeğini katleden canilerin ilk sözleri!
Kritik buluşma gerçekleşti! Erdoğan ve Trump baş başa
Trump ile Putin ilk kez yüz yüze geldi, Melenia otelde mahsur kaldı
Kediciğin üstsüz tatil pozu sosyal medyada infial yarattı
TV programında öğrendi! Baba olduğuna sevinirken DNA raporuyla yıkıldı
Zengin Rus çocukları uslanmıyor! Neredeyse çırılçıplak
Kelepçeyi görünce hakim karşısına çıkmadı
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Katar'dan ilginç rest: Tehdit edilemeyecek kadar zenginiz
Uçurumun ucunda asılı kaldı!
Ege Üniversitesi'nde şok: "Devlet vakfına bağış yap, dersten geç"
2017'nin İzmir'inde eşek sırtında evlerine su taşıyorlar
MOBESE direğine çarpan kamyon şehirlerarası yolu ulaşıma kapadı