AK Parti ve MHP İç Tüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığına Sundu.

AK Parti ve MHP İç Tüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığına Sundu.

IHAAW155821-SIY/07-07-2017 - AK Parti ve MHP İç Tüzük değişikliğini Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti ve MHP İç Tüzük Değişikliğini Meclis Başkanlığına Sundu.

IHAAW155821-SIY/07-07-2017

- AK Parti ve MHP İç Tüzük değişikliğini Meclis Başkanlığına sundu. 07.07.2017 15: 58: 21 TSI
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