AK Parti ve MHP grubundan Büyükşehir Belediye Meclisine "koronavirüs önlemleri" öneri taslağı AK Parti ve MHP grubu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında öneri taslağını sundu.

AK Parti ve MHP grubu, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında öneri taslağını sundu.

Büyükşehir Belediye Meclisinin AK Parti Grup Başkanvekilliğine seçilen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin teklifi ile belediye başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında yapılan toplantıda, koronavirüse karşı mücadele kapsamında AK Parti grubunun sunduğu teklife MHP de destek verdi.

Toplantı sonrasında Cumhur İttifakı adına öneri taslağına ilişkin açıklama yapan Köse, Ankaralıların sağlığı için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Taslakta, vatandaşların yoğun olduğu yerlere ve tüm ilçe merkezlerindeki uygun alanlara sağlık kabinleri yerleştirilmesi, şehirlerarası otobüs terminali, metro istasyonları ve benzer mekanlara da dijital ateşölçerler ve termal kamera sistemi kurulması önerisi yer aldı.

Özel gıda paketinin hazırlanması ve içinde kolonya, maske ve sabun olacak şekilde hijyen paketlerinin hazırlanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiği bildirilen taslakta, belediyenin kiracısı olan ve kapatılan iş yerlerine 2 ay kira ödememe ve 2 ay yarım kira ödeme kolaylığı sağlanması önerildi.

Sağlık çalışanlarından 2 ay su fatura bedeli alınmaması ve 2 ay da yüzde 50 indirimle faturalandırma önerilen taslakta tüm aboneler için su faturalarına 2 ay yüzde 20 indirim uygulanması istendi. Taslakta, 65 yaş üzeri ücretsiz kartların kullanımının, zorunlu dışarı çıkanlar haricinde 2 ay iptal edilmesi çağrısı yer aldı.

65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara, engellilere ve hamilelere yönelik evde sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması gereğine vurgu yapılan taslakta, şunlar yer aldı:

"E-belediye hizmetleri genişletilmeli. Salgına karşı alınabilecek tedbirlerle ilgili her türlü medya ortamında kamu spotu yayınlanmalı. Parklar, çocuk oyun alanları, piknik ve mesire alanları geçici bir süre kullanıma kapatılmalı. Çağrı merkezlerinde çalışanların sayısı artırılmalı. AŞTİ çalışanları sürekli denetim altında tutulmalı. Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis imkanı sağlanmalı. Belediye hizmetleri mobil araçlarla verilmeli."

Kaynak: AA