AK Parti Bugün, MHP Yarın Erdoğan İçin Toplanacak

Cumhur ittifakı Erdoğan'ı 24 Haziran'da yeniden cumhurbaşkanı adayı göstermek için son hazırlıklarını yapıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi uyarınca cumhurbaşkanlığına partilerin aday gösterme süresi cumartesi günü sona eriyor.

MHP BUGÜN TOPLANACAK

AK Parti'de, Erdoğan'ı aday göstermek için vekillerden imza toplanıyor. Yarın kapalı grup toplantısında Erdoğan'ı aday göstermek için grup kararı alınacak. MHP Grubu ise bu yönde bugün toplanacak. MHP lideri Devlet Bahçeli, dün "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın (bugün) grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak" dedi.

İTTİFAKIN İLKELERİ BELİRTİLECEK

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterecek olan AK Parti ve MHP, milletvekilliği seçimleri için yapmayı planladığı ittifak protokolünü de 6 Mayıs'a kadar YSK'ya teslim edecek. İki parti, ittifak protokolü üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Protokolde, cumhur ittifakının ne amaçla yapıldığı anlatılacak, ittifakın ilkeleri belirtilecek.