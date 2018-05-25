AK Parti ve MHP, Bayrak Fabrikasında da İttifak Yaptı

Siyasi partilerin seçimde kullanacağı büyük ebatlı bayraklar, Denizli'deki tekstil tezgahlarında üretiliyor. Seçimlere Cumhur İttifakı adı altında giren AKP ve MHP bayraklarının aynı fabrikada üretilmesi dikkat çekti.

800 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Denizli'deki tekstil fabrikalarında 24 Haziran seçimleri öncesi siyasi partiler için bayrak mesaisi yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli tekstil merkezlerinden Denizli'de 20'ye yakın fabrikada birçok parti için bayrak imal ediliyor. Seçim öncesi siparişlerin yetiştirilmesi için tekstil tezgahlarında ekstra mesai harcanıyor.

Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil fabrikasının yetkilisi Ali Dildar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 800 kişinin çalıştığı tesiste şu anda neredeyse tamamen bayrak üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

500 BİN METRE BAYRAK

Seçime kadar 500 bin metre civarında bayrak üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Dildar, "Bayraklar 50×70 santimetreden başlayıp 9 metreye kadar devam ediyor. Şimdiye kadar 150 bin metre bastık. Haziranın ilk haftasına kadar hedefimiz 500 bin metreyi tamamlamak." dedi.