AK Parti ve CHP vekillerinin tartıştığı TBMM 15 Temmuz özel oturumunda kim ne dedi?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde özel bir oturum düzenledi. Oturumda AK Parti ve CHP grupları arasında gerginlik yaşandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde özel bir oturum düzenledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı oturumda meclisteki parti grupları adına açıklamalar yapıldı.
Meclis Başkanı Mustfa Şentop başkanlığında toplanan oturumda AK Parti ve CHP grupları arasında gerginlik yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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