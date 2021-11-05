AK PARTİ VE CHP İL BAŞKANLARI ORDU GÜNLERİNDE BİR ARAYA GELDİ -1 - Haberler
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AK PARTİ VE CHP İL BAŞKANLARI ORDU GÜNLERİNDE BİR ARAYA GELDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne katıldı.

İSTANBUL (DHA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne katıldı. Ordulu olan iki il başkanı el sıkışarak poz verdi.

10. Ordu Günleri, İstanbul Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda başladı. 3 gün sürecek etkinliğe birçok siyasi parti temsilcisi de katıldı. Etkinlikte Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) Başkanı Sabri Çelebi konuşmacılara hediye verdi. Kaftancıoğlu'nun konuşmasının ardından hediye verilirken Kabaktepe de konuşmasını yapmak için sahneye geldi. Çelebi'nin girişimiyle iki başkan el sıkışıp poz verdi.

AK PARTİ VE CHP İL BAŞKANLARI ORDU GÜNLERİNDE BİR ARAYA GELDİ -1

AK PARTİ VE CHP İL BAŞKANLARI ORDU GÜNLERİNDE BİR ARAYA GELDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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