AK Parti ve CHP heyetinden Karapınar'a "kuraklık" ziyareti
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AK Parti ve CHP heyetinden Karapınar'a "kuraklık" ziyareti

AK Parti ve CHP heyetinden Karapınar'a 'kuraklık' ziyareti
Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Yağış azlığı nedeniyle kuraklığın yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesinde, AK Parti ve CHP heyeti Karapınar Ziraat odasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Yağış azlığı nedeniyle kuraklığın yaşandığı Konya'nın Karapınar ilçesinde, AK Parti ve CHP heyeti Karapınar Ziraat odasını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Salih Koyuncu, Tevfik Tığlıoğlu ve Talip Özüdoğru, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin ile CHP Tarım Komisyonu üyeleri Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Adana Milletvekili Ayhan Barut, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve beraberindeki heyet, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'i ziyaret etti.

Üner, AK parti ve CHP heyetine ilçedeki kuraklık ve çiftçilerin bekletilenini aktardı.

Başkan Üner ziyarete gelen heyete, çiftçinin zor günler geçirdiğini, son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle üreticinin maliyetinin yükseldiğini ve sulama sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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