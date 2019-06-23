AK Parti ve CHP'den YSK'ya 'mühür' başvurusu

AK Parti ve CHP tarafından İstanbul'da bazı ilçedeki sandıklarda oy zarflarının yanlış mühürlendiğinin belirlendiği, bunun da seçmen iradesini sakatlamayacağı gerekçesiyle oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuruldu. YSK, başvuruyu görüşmek için toplandı.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in YSK'ya sunduğu başvuru dilekçesinde, mühür karışıklığı olan konular sıralanarak, şöyle denildi:

"Daha önceki seçimlerde kullanılan (Milletvekili genel seçimleri) mühürlerin kullanılmış olduğu ve zarfların bunlarla mühürlendiği, bazı ilçelerde oy zarfının üzerinde ilçe seçim kurulu mührünün olmadığı, bazı ilçelerde oy zarflarının üzerinde başka ilçe seçim kurulu mührünün olduğu, bazı zarflar mühürlenirken mürekkebin bir diğer zarfa geçmesi nedeniyle zarfların üzerinde ikiden fazla mührün olduğu, zarfların hem arka yüzünün hem de ön yüzünün mühürlenmiş olduğu gibi durumlar bulunmaktadır. Bunların hiçbiri seçmenin iradesini sakatlayan durum değildir. Bu durumda bulunan zarfların ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerekmektedir."

CHP'DEN DE BAŞVURU

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakuoğlu ise başvuru dilekçesinde, yenileme seçiminde il genelinde birçok ilçedeki sandıkta seçmen iradesini sakatlamayan durumlar gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birçok ilçede zarflarda, daha önceki seçimlerden kalan mühürlerin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Yine birçok ilçede oy torbalarından, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan oy zarflarının çıktığı anlaşılmaktadır. Bazı zarflar mühürlenirken mürekkebin bir diğer zarfa geçmesi nedeniyle zarfların üzerinde ikiden fazla mührün bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumların hiç birisi seçmenin iradesini sakatlamamaktadır. Bu durumda bulunan zarflar ve bunlarla kullanılan oyların geçerli sayılması gerekmektedir."

YSK, AK Parti ve CHP'nin taleplerini görüşmek üzere saat 14.00'te toplandı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA,

Kaynak: DHA