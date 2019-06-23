AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu...
AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu.
Kaynak: AA
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13:15 AK Parti ve CHP, bazı zarflara yanlış mühür basıldığı, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu...